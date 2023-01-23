『Max and Neo Nylon Martingale Collar - We Donate a Collar to a Dog Rescue for Every Collar Sold (Small Blue) 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 18時 32分に出品され03月22日 18時 32分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Max and Neo Nylon Martingale Collar - We Donate a Collar to a Dog Rescue for Every Collar Sold (Small， Blue)ブランド：Max and Neo商品サイズ：Small高さ：1.3 cm横幅：2.3 cm奥行：22.6 cm 商品番号：色：BLUE素材：Metal