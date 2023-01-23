『PAWZ Road Dog Blanket Soft Fleece Pet Blanket Washable Cat Blanket for Couch Blanket Pink Large 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 20時 10分に出品され05月07日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名PAWZ Road Dog Blanket Soft Fleece Pet Blanket Washable Cat Blanket for Couch Blanket Pink Largeブランド：PAWZ Road商品サイズ：Large (55x39"") (Pack of 1)高さ：10.7 cm横幅：23.9 cm奥行：28.7 cm 商品番号：FBA_RY0057-L-F色：Pink素材：Coral velvet Fabrics (ployester)
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落札価格8128円
439 入札履歴
終了
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