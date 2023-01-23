『ZenPet Pet Recovery Cone E-Collar for Dogs and Cats - Always Use with Your【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 22時 57分に出品され03月23日 22時 57分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名ZenconeSZenPet Pet Recovery Cone E-Collar for Dogs and Cats - Always Use with Your Pets Everyday Collar - Comfortable Soft Collar is Adjustable for a Secure and Custom Fit (Small)ブランド：ZenPet商品サイズ：Small高さ：4.3 cm横幅：5.1 cm奥行：16.5 cm 商品番号：5916色：gray素材：polyester