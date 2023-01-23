『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 56【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 46分に出品され03月08日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 56
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :31×75×2cm
・本体重量:0.15kg
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8128円
678 入札履歴
終了
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