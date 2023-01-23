『Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（140cm）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 21時 40分に出品され03月10日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（140cm）



【商品説明】

・猫ちゃんが楽しく遊びながらストレスと運動不足が解消できる。遊びだけでなく、快適に寝たり、ゆっくりくつろぐこともできる。

・猫飼いの友人にのプレゼントとして最適。パッケージ：橋*1+固定マウント*2+取り付け部品

・素材：松の木、麻ひも ご注意：乾燥な状態に保ってください。清浄剤、消毒剤などに接触しない。

・高品質木製、ペンキ塗ることなくて、安全無毒。ナチュラルな風合い、お部屋のインテリアに合わせやすい。



【サイズ】

高さ : 19.30 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 2.39 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。