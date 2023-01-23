『Hyhug Pets プレミアムアップグレード調節可能リード スーパーソフトネオプレン裏地ハンドル付き 小型犬用 日常使用 ウォーキングとプロのトレーニングに (Sサ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 10時 21分に出品され03月31日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Hyhug Pets プレミアムアップグレード調節可能リード スーパーソフトネオプレン裏地ハンドル付き 小型犬用 日常使用 ウォーキングとプロのトレーニングに (Sサイズ調節可能 6フィート、オブシディアンブラック)Hyhug Pets Premium Upgraded Adjustable Leash with Super Soft Neoprene Lined Handle for Small Dogs Daily Use Walking and Professional Training. (Small Adjustable 6 Feet， Obsidian Black)ブランド：Hyhug商品サイズ：Small Adjustable 6 Feet高さ：3.8 cm横幅：8.1 cm奥行：16 cm 商品番号：色：Obsidian Black素材：Nylon
Heavy Duty Retractable Dog Leash-16ft Strong & Durable Walking Leash for S to L Dogs up to 45/115 lbs Upgraded Lock System Non Slip Grip Tangle
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落札価格8128円
150 入札履歴
終了
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