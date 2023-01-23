『オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 11時 12分に出品され04月13日 11時 12分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W
【商品説明】
・定格電圧:100V
・本体サイズ:(幅)17×(高さ)35×(奥行)30cm※最大寸法
・本体質量:約1.5kg
・材:本体ABS樹脂 レンズ:ガラス
・消費電力:7W
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 28.60 cm
重量 : 1.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8127円
26 入札履歴
終了
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