『トリニダード(TRiNiDAD) エックス アームストロング メタル tdd0557【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 21分に出品され03月25日 05時 21分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トリニダード(TRiNiDAD) エックス アームストロング メタル tdd0557



【商品説明】

・Tungsten90％



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。