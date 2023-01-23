『OPPO Enco Air2 Pro グレー ワイヤレスイヤホン 12.4mmの大型ドライバー アクティブノイズキャンセリング 最大28時間【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 17時 56分に出品され03月24日 17時 56分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OPPO Enco Air2 Pro グレー ワイヤレスイヤホン 12.4mmの大型ドライバー アクティブノイズキャンセリング 最大28時間



【商品説明】

・12.4mmダイナミックドライバー、再生周波数帯域20Hz-20kHz、対応コーデックAAC/SBC、Bluetooth 5.2、音楽再生時間（イヤホン単体）：ANCオン5時間・ANCオフ7時間

・どこでも快適、ノイズキャンセリング。アクティブノイズキャンセリングをONにして自分だけの世界に。デュアルマイクによる通話時AIノイズキャンセリングで自分の声がしっかり届く、相手の声がはっきり聞こえる。

・トランスペアレントモード（外音取り込み機能）でイヤホンをつけたままでもスムーズに会話が可能。

・低域から高域まで、心地いいサウンド。チタンコーティングの振動板を採用した12.4mmの大型ドライバーが生み



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 11.90 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。