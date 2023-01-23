『OPPO Enco Air2 Pro グレー ワイヤレスイヤホン 12.4mmの大型ドライバー アクティブノイズキャンセリング 最大28時間【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 17時 56分に出品され03月24日 17時 56分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OPPO Enco Air2 Pro グレー ワイヤレスイヤホン 12.4mmの大型ドライバー アクティブノイズキャンセリング 最大28時間
【商品説明】
・12.4mmダイナミックドライバー、再生周波数帯域20Hz-20kHz、対応コーデックAAC/SBC、Bluetooth 5.2、音楽再生時間（イヤホン単体）：ANCオン5時間・ANCオフ7時間
・どこでも快適、ノイズキャンセリング。アクティブノイズキャンセリングをONにして自分だけの世界に。デュアルマイクによる通話時AIノイズキャンセリングで自分の声がしっかり届く、相手の声がはっきり聞こえる。
・トランスペアレントモード（外音取り込み機能）でイヤホンをつけたままでもスムーズに会話が可能。
・低域から高域まで、心地いいサウンド。チタンコーティングの振動板を採用した12.4mmの大型ドライバーが生み
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 14.60 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ブラックダイヤモンドスポット350ヘッドランプ。 シルバー
¥ 8127
【50個セット】 YAZAWA ELP突起型モノラルイヤホンΦ2.5mm TR201BKX50
¥ 8127
cooyin リケーブル mmcx 3.5mm 単結晶銅+銀メッキ単結晶銅 8芯 アップグレードケーブル バランスケーブル PVC外被 hi
¥ 8126
Ankbit ワイヤレスヘッドホン ブルートゥースヘッドフォン Bluetooth 5.1 aptX HD aptX LL AAC 対応 最
¥ 8126
SONY 密閉型オンイヤーヘッドホン iPhone/iPod/iPad対応リモコン・マイク付 ゴールド MDR-ZX300IP/N
¥ 8126
イーピージーEPZ S350T PRO・1BA+1DDコォゥアクシィアルムービングコイルアイオンユニット・IPX7完全防水・リモコン・マイク
¥ 8126
3Dプリンターで成形されたEPZ S350T・IPX7完全防水・リモコン・マイク対応 ・本体11時間再生・ 片耳4.6g・インナーイヤー型完
¥ 8126
Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）アクティブノイズキャンセリング/外音取り
¥ 8126
ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-C500 : /軽量小型5.4g/高精度通話品質/簡単ペアリング/IPX4防滴性能/ブラック WF-C
¥ 8126
1MORE トリプルドライバー ハイレゾ音源対応 Hi-Res イヤホン ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP) ノイ
¥ 8126
ソニー ICレコーダー 4GB リニアPCM録音対応 FMラジオチューナー内蔵 ブラック ICD-PX470F B
¥ 8126
Xduoo MT-602 Class A 真空管ヘッドホンアンプ Tube-6J1 プリアンプ 1300mW@32Ω出力ステレオオーディオ真
¥ 8126
Coopidea BEANS PRO 2 マットブラック Bluetooth 5.1 完全ワイヤレス イヤフォン アクティブノイズキャンセリ
¥ 8125
JVCケンウッド Victor ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大
¥ 8125
ソニー リケーブル/ヘッドホンケーブル 1.2m ステレオミニプラグ MUC-M12SM2
¥ 8125
マクセル 完全ワイヤレスカナル型ヘッドフォン ホワイト MXH-BTW500WH
¥ 8125
【VGP 2022金賞】 EarFun Free Pro 2 Bluetooth 5.2 ANC搭載 ワイヤレスイヤホン 超軽量 完全ワイヤレスイヤホ
¥ 8124
[VGP 2022 受賞]EarFun Air Pro 2 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 ノハイブリッド式 イズキャンセリングイヤホ
¥ 8124
落札価格8127円
478 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！