『alice-eshop 男の子フォーマルスーツ キッズ フォーマル 子供服 チェック柄 かっこいい 入学式 七五三 卒業式 90-170 (【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 18時 16分に出品され04月05日 18時 16分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

alice-eshop 男の子フォーマルスーツ キッズ フォーマル 子供服 チェック柄 かっこいい 入学式 七五三 卒業式 90-170 (



【商品説明】

・【7点セット内容】ジャケット、ベスト、シャツ、ズボン、蝶ネクタイ 、ベルト 、ネクタイ。お子様のためのお洒落なスーツセット。蝶ネクタイとネクタイをランダムに出荷します。

・【マルチシーン使用】普通着としてもかっこいいです！お食い初め・初節句・七五三・結婚式・入学式・卒業式・セレモニー・お宮参り・発表会用にオールマイティーに使える子供フォーマルスーツです。

・【備考】サイズは平置きでの実寸になっております。大量生産による生産過程におきまして、若干の個体差(1cmから3cm)が生じる場合がございます。サイズの選択については、詳細的に商品の説明を見てください。

・【素材】コットン+ポリエステル、低ホルムアルデヒドなのでお子様にも安心して使えます。定番のチェック柄



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。