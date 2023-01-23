『alice-eshop 男の子フォーマルスーツ キッズ フォーマル 子供服 チェック柄 かっこいい 入学式 七五三 卒業式 90-170 (【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 18時 16分に出品され04月05日 18時 16分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
alice-eshop 男の子フォーマルスーツ キッズ フォーマル 子供服 チェック柄 かっこいい 入学式 七五三 卒業式 90-170 (
【商品説明】
・【7点セット内容】ジャケット、ベスト、シャツ、ズボン、蝶ネクタイ 、ベルト 、ネクタイ。お子様のためのお洒落なスーツセット。蝶ネクタイとネクタイをランダムに出荷します。
・【マルチシーン使用】普通着としてもかっこいいです！お食い初め・初節句・七五三・結婚式・入学式・卒業式・セレモニー・お宮参り・発表会用にオールマイティーに使える子供フォーマルスーツです。
・【備考】サイズは平置きでの実寸になっております。大量生産による生産過程におきまして、若干の個体差(1cmから3cm)が生じる場合がございます。サイズの選択については、詳細的に商品の説明を見てください。
・【素材】コットン+ポリエステル、低ホルムアルデヒドなのでお子様にも安心して使えます。定番のチェック柄
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8127円
904 入札履歴
終了
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