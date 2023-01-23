『Leolee ソーラーライト 屋外 防水 自動点灯 ガーデンライト 120時間点灯可能 モーションセンサー付き ソーラー スポットライト 取付簡単 高【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 00時 05分に出品され03月26日 00時 05分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【インテリジェントモーションセンサーライト】ソーラーライトは感光性制御とPIRセンシングセンサーが搭載されています。(1)夜間、ライトは自動的に弱い光で点灯します。(2)人が3-5m以内に近づくと、ライトは自動的に明るくなり、人が離れてから22秒後に弱い光に戻ります。
【長時間稼働＆省エネ】ソーラーランドスケープライト内蔵の1500mAh充電式リチウム電池ソーラーパネルは、日中に夜間照明のためにソーラー発電します。太陽光で6-8時間充電しますと、夜間は10-12時間（明るい光）、100-120時間（弱い光）で使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は20％を超えます。
【超高輝度ソーラーガーデンライト】Leolee庭ライトは、ポリソーラーパネルを搭載し、日中の太陽光で充電し、夜間に自動的に点灯します。高輝度かつ長寿命の高品質SMD光源を採用しており、超高輝度照明を実現しました。
【IP65防水＆耐久性】高品質ABSプラスチックで作られており、回路とバッテリーを保護し、寿命を延ばします
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新潟県燕産 チタン2重タンブラー 窯創り 270cc ライト グラデーションピンク T09KM270GP
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埋め込み式 ガーデンライト ソーラーライト 太陽光 電源不要 自動点灯 防水 (暖色 4個セット)
¥ 8084
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ゲーミングマウス 【高精度 感度アップ！】 LED光学式 usb有線 10000DPI 7ボタン 7段調節可能DPI 左右対称 手首の痛みを予防 X1
¥ 8084
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落札価格8127円
764 入札履歴
終了
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