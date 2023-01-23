Leolee ソーラーライト 屋外 防水 自動点灯 ガーデンライト 120時間点灯可能 モーションセンサー付き ソーラー スポットライト 取付簡単 高【お歳暮】

商品情報

【インテリジェントモーションセンサーライト】ソーラーライトは感光性制御とPIRセンシングセンサーが搭載されています。(1)夜間、ライトは自動的に弱い光で点灯します。(2)人が3-5m以内に近づくと、ライトは自動的に明るくなり、人が離れてから22秒後に弱い光に戻ります。

【長時間稼働＆省エネ】ソーラーランドスケープライト内蔵の1500mAh充電式リチウム電池ソーラーパネルは、日中に夜間照明のためにソーラー発電します。太陽光で6-8時間充電しますと、夜間は10-12時間（明るい光）、100-120時間（弱い光）で使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は20％を超えます。

【超高輝度ソーラーガーデンライト】Leolee庭ライトは、ポリソーラーパネルを搭載し、日中の太陽光で充電し、夜間に自動的に点灯します。高輝度かつ長寿命の高品質SMD光源を採用しており、超高輝度照明を実現しました。

【IP65防水＆耐久性】高品質ABSプラスチックで作られており、回路とバッテリーを保護し、寿命を延ばします