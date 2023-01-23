『Seagate USB3.2(Gen1)/USB3.0接続 外付けハードディスク 2.0TB(ブラック)Expansion SGD-MY02【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 22時 52分に出品され04月09日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Seagate USB3.2(Gen1)/USB3.0接続 外付けハードディスク 2.0TB(ブラック)Expansion SGD-MY02



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。