『ZACC ボタニカルスカルプ シャンプー400mL・コンディショナー400g セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 13分に出品され03月20日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZACC ボタニカルスカルプ シャンプー400mL・コンディショナー400g セット
【商品説明】
・スカルプケア
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 11.80 cm
奥行 : 20.80 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8127円
162 入札履歴
終了
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