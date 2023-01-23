『岩谷マテリアル イワタニ菜園用換気穴付トンネルフィルム 0.05mmx180cmx50m 透明 二つ折りロール品 換気穴径15ｍｍ 保温資材【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 17時 49分に出品され03月31日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

岩谷マテリアル イワタニ菜園用換気穴付トンネルフィルム 0.05mmx180cmx50m 透明 二つ折りロール品 換気穴径15ｍｍ 保温資材



【商品説明】

・トンネルポリフィルム

・仕様：トンネル栽培

・特徴：高い保温効果がある

・用途：各種作物

・規格：５０ｍ



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 4.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。