『キャットタワー 据え置き 猫タワーキャットハウス ハンモック 麻紐 全高145cm 多頭飼い 運動不足対応 転倒防止 安定性 (ベージュ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 49分に出品され04月25日 11時 49分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャットタワー 据え置き 猫タワーキャットハウス ハンモック 麻紐 全高145cm 多頭飼い 運動不足対応 転倒防止 安定性 (ベージュ)



【商品説明】

・?配送不可：沖縄県、北海道、東日本離島， 西日本離島、北海道離島、その他離島， 沖縄離島

・?耐荷重：棚板1枚につき約10kg

・?重量：13kg

・?サイズ：50×50×145cm

・?組立品/完成品：組立品



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。