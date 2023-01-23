『キャットタワー 据え置き 猫タワーキャットハウス ハンモック 麻紐 全高145cm 多頭飼い 運動不足対応 転倒防止 安定性 (ベージュ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 49分に出品され04月25日 11時 49分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットタワー 据え置き 猫タワーキャットハウス ハンモック 麻紐 全高145cm 多頭飼い 運動不足対応 転倒防止 安定性 (ベージュ)
【商品説明】
・?配送不可：沖縄県、北海道、東日本離島， 西日本離島、北海道離島、その他離島， 沖縄離島
・?耐荷重：棚板1枚につき約10kg
・?重量：13kg
・?サイズ：50×50×145cm
・?組立品/完成品：組立品
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8127円
119 入札履歴
終了
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