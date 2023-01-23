『(同梱不可)サンコー おくだけ吸着 ペット用撥水タイルマット同色 40枚入 NB KV-86【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 16時 33分に出品され05月09日 16時 33分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 撥水加工を施しています。おくだけで取り付け、取り外し簡単!スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。床暖房に対応しています。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。こちらの商品は、北海道・沖縄・離島への配送は、別途送料がかかる場合がございますので、予めご了承くださいませ。こちらの商品はメーカーより直送品のため、同梱不可とさせていただきます。