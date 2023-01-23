『高濾過溶岩 国産中小型溶岩石 3~12cm 35個セット 黒系 60cm水槽レイアウト用品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 03時 39分に出品され03月26日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
高濾過溶岩 国産中小型溶岩石 3~12cm 35個セット 黒系 60cm水槽レイアウト用品
【商品説明】
・60cm以下の水槽向けのレイアウト用品。各サイズも揃えられたため満足度が高い！
・サイズ：3~12cm 内容量：35個 約2.5kg 色：黒系 ※天然物のため、形・色・サイズ・重さが異なります。
・多孔質。毛細管現象により一般溶岩より2倍以上の吸水力。テラリウムに最適！
・濾過効果の高い国産溶岩。長期間使用可能！
・軽くてユニークな形状で自然風景を再現した水槽レイアウトを楽しめます。一般的な溶岩の半分以下の軽さ。
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8127円
384 入札履歴
終了
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