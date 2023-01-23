『犬服 ドッグウエア 大型犬 ペット服 迷彩柄 ハスキー サモエド ゴールデンレトリバー 中型犬 犬用 秋冬物 厚手 胴輪 カモフラ ペット用品 ドッグ服 卒業式【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 09時 14分に出品され03月30日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
犬服 ドッグウエア 大型犬 ペット服 迷彩柄 ハスキー サモエド ゴールデンレトリバー 中型犬 犬用 秋冬物 厚手 胴輪 カモフラ ペット用品 ドッグ服
犬用の洋服が登場
手触りの優しい厚手素材を使い、寒い冬でソフトな履き心地と温もりをもたらす
フード付きタイプで更に機能性アップ
迷彩柄のデザインはトレンディーなミリタリー風を演出
ゴールデンレトリバーやサモエド、ハスキーなど、大型犬や中型犬向けの仕様
機能性だけじゃなくデザイン性も重視、洋服にも劣らないオシャレ感で必ず注目を集める
カラー：写真色
素材 ポリエステル
サイズ（cm） 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
3XL 胴周り66 着丈42
4XL 胴周り71 着丈48
5XL 胴周り76 着丈54
6XL 胴周り81 着丈60
7XL 胴周り86 着丈66
ご注意：※サイズは平置きサイズです。素人採寸ですので、若干の誤差がございます、ご了承ください。
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落札価格8127円
204 入札履歴
終了
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