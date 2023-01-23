『西川 (Nishikawa) 敷布団カバー シングル 日本製 綿100% 無地 吸水性 耐久性 ボーテ ブルー PTG5056902B【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 11時 17分に出品され03月04日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 (Nishikawa) 敷布団カバー シングル 日本製 綿100% 無地 吸水性 耐久性 ボーテ ブルー PTG5056902B



【商品説明】

・サイズ:105X215cm

・生産国:日本

・組成:綿100%



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。