『LEDシーリングライト、北欧風 6畳 3200lm 調光・調色 リモコン付き、Alexa対応、Bluetoothスピーカー付き・音楽再生、ス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 43分に出品され03月22日 23時 43分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LEDシーリングライト、北欧風 6畳 3200lm 調光・調色 リモコン付き、Alexa対応、Bluetoothスピーカー付き・音楽再生、ス



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・? Bluetoothスピーカーを搭載し、音楽を再生できます。RGB色は音楽のリズムと変化することができる.Bluetooth搭載のスマートフォン、タブレット、テレビに対応。

・? 調光調色、輝度調整(5%~100%)、色温度調整(3000 K~6500 K)。4種類の照明モード(昼光色/昼白色/電球色/常夜灯)が自由に切り替えられ、使いやすい。1600万種類のRGBカラーマッチングを持っています。

・? 音声制御、WIFI制御、 Echo と Google Home に対応。音声で明るさと色を調節することができます。

・?2.4Gリ



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。