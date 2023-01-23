『有田焼 伯父山窯 スパニエル絵 餌入【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 09時 22分に出品され04月01日 09時 22分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

有田焼 伯父山窯 スパニエル絵 餌入



【商品説明】

・容 量 220ｃｃ(標準) 320ｃｃ(MAX)

・材 質 磁器

・梱 包 色ダンボール箱入

・直径15.7ｃｍ×高さ4.3ｃｍ(内径12ｃｍ)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。