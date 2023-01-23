『ユニ・チャーム ライフリー尿とりパッドなしでも長時間安心パンツ M 1セット（56枚：14枚×4パック）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 09時 21分に出品され04月17日 09時 21分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 ユニ・チャーム ライフリー尿とりパッドなしでも長時間安心パンツ M 1セット（56枚：14枚×4パック） 【ジャンル・特徴】 【パンツタイプ】パッドを嫌がる方におすすめ!パッドなしでも長時間安心の吸収量1000ccのパンツタイプ。 [ 90242 ]
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落札価格8127円
629 入札履歴
終了
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