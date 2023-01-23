『フォールディングウッドチェア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 06時 56分に出品され03月08日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フォールディングウッドチェア
【商品説明】
・ぬくもりのある木製フレーム / ロータイプチェアでリラックスして座れます / 収納袋付き
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 65.00 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8127円
352 入札履歴
終了
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