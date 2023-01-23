『タニタ ベビースケール BB-105 IV nometa 授乳量機能付き 飲んだミルクの量が1g単位でわかる【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 08時 55分に出品され03月30日 08時 55分に終了予定です。即決価格は8,127円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:約幅580×奥行390×高さ93mm; 本体重量(kg):2.2

素材・材質:本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、レンズ/AS(アクリロニトリル・スチレン)樹脂、マット/EVA(エチレン酢酸ビニル)

原産国:中国

電源:DC6V 単3形乾電池(R6)4本

保証期間:1年間、表示文字高: 26mm

セット内容・付属品:本体、取扱説明書(保証書付き)、お試し用乾電池(単3乾電池×4本)、ベビーバスケット用マット

秤量/目量:0~8kg/5g、8~20kg/10g

授乳量表示範囲:-9999~15000g

体重計量範囲:0~20kg

過去メモリー: 前回体重・前回授乳量