『ホーガンウイングス 1/200 ボーイング 777-300ER エア・カナダ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 03分に出品され04月16日 15時 03分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホーガンウイングス 1/200 ボーイング 777-300ER エア・カナダ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 37.50 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8126円
654 入札履歴
終了
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