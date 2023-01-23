『EtsHaim カメラバッグ FC-150 チャコールグレー 11.3L 軽量 815880【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 27分に出品され03月12日 14時 27分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「キング」より引用"



【商品名】

EtsHaim カメラバッグ FC-150 チャコールグレー 11.3L 軽量 815880



【商品説明】

・PC ( タブレット ) 収納部目安:W330 x H230 x 20mm

・ペットボトルが入るサイドポケット、専用レインカバー付属

・ポリエステル素材を採用、1kgを切る軽量さを実現。

・内寸:W343 x D145 x H229 mm、重量:965g

・外寸:約W430mm x H240mm x D180mm



【サイズ】

高さ : 17.80 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。