『Montessori Toys for 1 2 3 Year Old DaDaworld Baby Sensory Toys for 並行輸入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 18時 59分に出品され03月14日 18時 59分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Swan Shaped・Bule

・・Style:Swan Shaped

・??Adorable Swan Shaped Montessori ToysOur new design swan shape pull string toy with six ropes in different shapes and colors. pop down and up movable sides pushable side. Good for baby exercise color congination and hearing by pushing pressing pulling pinching and shaking. Novelty swan shape baby will love it!

・??Multiple Play Methods Sensory ToysThis montessori toys when the rope is pulled it will vibrate and make different sounds. Pull up