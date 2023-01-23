『CD/iKON/NEW KIDS (2CD+2Blu-ray(スマプラ対応)) (初回生産限定盤)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 15時 44分に出品され04月07日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
iKON (アイコン あいこん)
2019年2月27日 発売
BIGBANGの系譜を継ぐ7人組ボーイズグループiKON(アイコン)が2017年よりリリースしてきたNEW KIDSシリーズ『NEW KIDS:BEGIN』『RETURN』『NEW KIDS:CONTINUE』『NEW KIDS:THE FINAL』その全てを収録した待望のフルアルバム!
CD:1
1.IM OK
2.GOODBYE ROAD
3.DONT LET ME KNOW -KR Ver.-
4.ADORE YOU -KR Ver.-
5.KILLING ME
6.FREEDOM -KR Ver.-
7.ONLY YOU -KR Ver.-
8.COCKTAIL -KR Ver.-
9.JUST FOR YOU -KR Ver.-
10.LOVE SCENARIO
11.BEAUTIFUL
12.ONE AND ONLY -KR Ver.-
13.JERK
14.BEST FRIEND
15.EVERYTHING
16.HUG ME
17.DONT FORGET
18.BLING BLING
19.B-DAY
20.WORLDWIDE
21.PERFECT
CD:2
1.IM OK -KR Ver.-
2.GOODBYE ROAD -KR Ver.-
3.KILLING ME -KR Ver.-
4.LOVE SCENARIO -KR Ver.-
5.BEAUTIFUL -KR Ver.-
6.JERK -KR Ver.-
7.BEST FRIEND -KR Ver.-
8.EVERYTHING -KR Ver.-
9.HUG ME -KR Ver.-
10.DONT FORGET -KR Ver.-
11.BLING BLING -KR Ver.-
12.B-DAY -KR Ver.-
13.PERFEC
marvelous+
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落札価格8126円
978 入札履歴
終了
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