『VIBROPLEX DUST COVER FOR ORIGINAL BUG【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 03時 07分に出品され03月21日 03時 07分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VIBROPLEX DUST COVER FOR ORIGINAL BUG



【商品説明】

・バグキーと一緒にお買上げいただくことをお勧め致します。

・サブ画像のバグキーは別売品です。

・バグキーの台座のサイズは製造年により微妙な差があります！

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。