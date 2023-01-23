『象印 電気ポット 2.2L メタリックブラウン CD-WU22-TM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 05時 54分に出品され04月12日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
象印 電気ポット 2.2L メタリックブラウン CD-WU22-TM
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 27.00 cm
横幅 : 27.20 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 2.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8126円
303 入札履歴
終了
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