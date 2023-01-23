『松橋研究所 有害菌類除去抑制剤 白点キラー 海水魚専用水槽用 海水魚専用 500ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 03時 58分に出品され03月11日 03時 58分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
松橋研究所 有害菌類除去抑制剤 白点キラー 海水魚専用水槽用 海水魚専用 500ml
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 16.10 cm
奥行 : 21.70 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8126円
648 入札履歴
終了
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