『シマノ (SHIMANO) 内装3段変速ハブ SG-3R40 36H 軸長:181mm OLD:120mm ・ローラーブレーキ対応 ASG3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 01分に出品され03月27日 01時 01分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ (SHIMANO) 内装3段変速ハブ SG-3R40 36H 軸長:181mm OLD:120mm ・ローラーブレーキ対応 ASG3



【商品説明】

・シマノパート:ASG3R40AAN



【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 19.80 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。