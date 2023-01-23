『シマノ (SHIMANO) 内装3段変速ハブ SG-3R40 36H 軸長:181mm OLD:120mm ・ローラーブレーキ対応 ASG3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 01分に出品され03月27日 01時 01分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ (SHIMANO) 内装3段変速ハブ SG-3R40 36H 軸長:181mm OLD:120mm ・ローラーブレーキ対応 ASG3
【商品説明】
・シマノパート:ASG3R40AAN
【サイズ】
高さ : 9.10 cm
横幅 : 9.40 cm
奥行 : 19.80 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8126円
972 入札履歴
終了
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