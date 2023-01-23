『オヤイデ電気 壁コンセント(ブラック/パープル) SWO-XXX B/P-U【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 06分に出品され03月18日 13時 06分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オヤイデ電気 壁コンセント(ブラック/パープル) SWO-XXX B/P-U
【商品説明】
・製品概要:卓越したパフォーマンスと優れた安全性、加工性を兼ね備えたモデル。
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 10.20 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8126円
58 入札履歴
終了
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