『プール 大型 家庭用 噴水プール 滑り台付き 子供用 2.5M大型 着地クッション付き 輪投げ すべり台付き噴水マット 耐摩擦 耐高温 安全【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 51分に出品され03月24日 08時 51分に終了予定です。即決価格は8,126円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プール 大型 家庭用 噴水プール 滑り台付き 子供用 2.5M大型 着地クッション付き 輪投げ すべり台付き噴水マット 耐摩擦 耐高温 安全
【商品説明】
・【2.5M大型滑り台付きプール】最新型の2.5 M大型プールには、子供がみんな大好き、滑り台が付属しています。しっかりした作りなので、小学校低学年程度のお子様までなら乗っても全然大丈夫です。プール本体最大3人まで入ることができるので、お友達をたくさん呼んでワイワイ楽しめます！安全のために、プールにはクッションが付いていて、滑り台で遊んでいる間に子供たちに安心感を与えます。順番を守って楽しく遊びましょう!
・【収納に便利&夏の水遊び最高】複数の気口が付属しているので、収納時に同時にエア抜きを行うことができ、プール底には排水口があり、排水も非常に簡単になります！自宅や公園でも、広々快適に遊べます！子
【サイズ】
高さ : 16.60 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 4.43 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8126円
484 入札履歴
終了
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