『ELEKIT (エレキット) PIECE(ピース)追加モジュールセット2 プログラミング学習キット ZZ-ST02【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 15時 41分に出品され04月19日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,125円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ELEKIT (エレキット) PIECE(ピース)追加モジュールセット2 プログラミング学習キット ZZ-ST02