『X-BEAT 2.1ch Bluetooth スピーカー 31W出力 サブウーファー 高音質 PC用 BZSP-30AIU(BK)?【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 19分に出品され03月23日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,125円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X-BEAT 2.1ch Bluetooth スピーカー 31W出力 サブウーファー 高音質 PC用 BZSP-30AIU(BK)?



【商品説明】

・2.1CH アンプ内蔵 15W+8W+8W=トータル31W出力 重低音・高音質15Wのサブウーファーと8W+8Wのサテライトスピーカーで最大スピーカー出力32Wの迫力サウンドを再現 スマートフォンやパソコンの音楽ファイルを高音質迫



【サイズ】

高さ : 19.30 cm

横幅 : 27.70 cm

奥行 : 35.30 cm

重量 : 3.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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