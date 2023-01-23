『X-BEAT 2.1ch Bluetooth スピーカー 31W出力 サブウーファー 高音質 PC用 BZSP-30AIU(BK)?【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 19分に出品され03月23日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,125円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X-BEAT 2.1ch Bluetooth スピーカー 31W出力 サブウーファー 高音質 PC用 BZSP-30AIU(BK)?
【商品説明】
・2.1CH アンプ内蔵 15W+8W+8W=トータル31W出力 重低音・高音質15Wのサブウーファーと8W+8Wのサテライトスピーカーで最大スピーカー出力32Wの迫力サウンドを再現 スマートフォンやパソコンの音楽ファイルを高音質迫
【サイズ】
高さ : 19.30 cm
横幅 : 27.70 cm
奥行 : 35.30 cm
重量 : 3.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
食品などで開封後の画像がありますが、サンプル画像です。お届けする商品は、未開封品をお届け致します。
Hangman Products S-2040A スタッズなし テレビハンガー テレビマウント 55インチまで
¥ 8120
会議用スピーカーフォン HS-SP02BK
¥ 8120
RIENOK Portable Bluetooth Speaker 30W Dual Pairing True Wireless Stereo HD Sound IPX7 Waterproof Outdoor Sport Shower Wireless Speaker Bluetooth 5.3 f
¥ 8120
Creative Muvo Play Portable Bluetooth 5.0 Speaker， IPX7 Waterproof for Outdoors， Up to 10 Hours of Battery Life， with Siri and Google Assistant (Black
¥ 8120
Qii lu Waterproof Bluetooth Motorcycle Stereo Speakers，Waterproof Motorcycle BT MP3 Player o Stereo Speaker System USB Memory Card Carrier
¥ 8120
DPI Bluetooth Speaker W/Speakerphone
¥ 8120
Coleman Waterproof， Hands-Free Speaker for Universal/Smartphones - Grey
¥ 8120
Skar オーディオ RPX シリーズ同軸スピーカー 4 by 6 Inch RPX46
¥ 8120
Phorus PS5 Speaker with Play-Fi Multi-Room Wireless Audio Streaming， Black
¥ 8120
Metra 823005 6 to 6.75 Speaker Plate GM Trucks 14-Up
¥ 8120
EX 6X9IN 3-WAY SPKR 300W
¥ 8120
PRV AUDIO DT175Ph-S 1 Exit Screw-On Horn 75 Watts RMS 8 Ohms 1 VC Pro Audio 108dB Phenolic Compression Driver (Single)…
¥ 8120
Seismic Audio - Single 4x10 Horn Tweeters with Driver PA/DJ Speakers - Replacement
¥ 8120
Rockford Fosgate P1G-10 ロックフォード サブウーハーグリル
¥ 8120
Rockford Fosgate P1G-15 Punch P1 15-Inch Black Steel Mesh Woofer Grille by Rockford
¥ 8120
Theater Solutions RK8W 8 in Wall Speakers Installation Rough in Kit
¥ 8120
6IN IN/OUT 50W PA HRN SPK(並行輸入品)
¥ 8120
HP LCD Speaker Bar(並行輸入品)
¥ 8120
落札価格8125円
157 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！