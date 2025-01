Heavy Duty Retractable Dog Leash-16ft Strong & Durable Walking Leash for S to L Dogs up to 45/115 lbs Upgraded Lock System Non Slip Grip Tangle【2025年度カレンダ】

商品情報

商品名Heavy Duty Retractable Dog Leash-16ft Strong & Durable Walking Leash for S to L Dogs up to 45/115 lbs, Upgraded Lock System, Non Slip Grip, Tangle Free (Medium-Large Sized Dogs, Purple)ブランド:Meegood商品サイズ:Medium/Large (Pack of 1)高さ:1.8 cm横幅:14 cm奥行:21.3 cm 商品番号:色:Purple素材:Acrylonitrile Butadiene Styrene