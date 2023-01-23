『【VGP 2022金賞】 EarFun Free Pro 2 Bluetooth 5.2 ANC搭載 ワイヤレスイヤホン 超軽量 完全ワイヤレスイヤホ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 17分に出品され03月17日 07時 17分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 EarFun 12.3cm8.9cm4.9cm 170g

※こちらのサイズ・重量表記は実サイズ・内容量ではございません。箱・瓶・容器などサイズ・重量に加算されております。お間違いない様お願い申しあげます。※商品タイトルに個数表記が無い場合、単品１個での販売となります。保管・輸送・経年劣化等で外箱・パッケージ箱への擦れ・凹み等ある場合がございますが新品未使用の問題がない商品として出荷しております。商品パッケージリニューアルにより掲載画像とは別のパッケージでのお届けとなる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

【VGP 2022金賞】 EarFun Free Pro 2 Bluetooth 5.2 ANC搭載 ワイヤレスイヤホン 超軽量 完全ワイヤレスイヤホン ワイヤレス充電対応 アクティブノイズキャンセリング 外音取り込みモード 音量調節可能 左右分離型 30時間再生 6マイク通話テクノロジー IPX5 防水防滴 金属質感デザイン 自動ペアリング 6mm複合振動板 ハンズフリー通話 音声アシスト機能 軽量 カナル型 (ブラック)