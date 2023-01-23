『ヴォルコム ゴーグル (ベーシック) / MIGRATIONS/曇りキズ防止 UVカット DKGY EA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 05時 20分に出品され03月07日 05時 20分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム ゴーグル (ベーシック) / MIGRATIONS/曇りキズ防止 UVカット DKGY EA
【商品説明】
・UVカット:紫外線100%カット
・ポリウレタンフレーム/ポリカーボネートレンズ
・ユニセックス ASIAN FITモデル
・レンズ内曇り防止・傷防止ハードコーティング(injected spherical lens:光学球面レンズにて快適な視界を提供)
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8124円
801 入札履歴
終了
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