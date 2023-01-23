『ヴォルコム ゴーグル (ベーシック) / MIGRATIONS/曇りキズ防止 UVカット DKGY EA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 05時 20分に出品され03月07日 05時 20分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴォルコム ゴーグル (ベーシック) / MIGRATIONS/曇りキズ防止 UVカット DKGY EA



【商品説明】

・UVカット:紫外線100%カット

・ポリウレタンフレーム/ポリカーボネートレンズ

・ユニセックス ASIAN FITモデル

・レンズ内曇り防止・傷防止ハードコーティング(injected spherical lens:光学球面レンズにて快適な視界を提供)



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 19.40 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。