『Chilly Dog ハンドメイド チャコールフェアアイルセーター おしゃれドッグアイテム ドッグアパレル Made in Ecuador【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 04分に出品され03月10日 03時 04分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Chilly Dog ハンドメイド チャコールフェアアイルセーター おしゃれドッグアイテム ドッグアパレル Made in Ecuador (XXS)



【商品説明】

・Chilly Dogは、オーガニック素材とEco-Friendlyを意識したアメリカ・ペンシルベニア州のドッグアイテムブランドです。

・こちらは、チャコールグレーのウールに美しい青と緑が入ったフェアアイルセーター。 このパターンは、オスとメスの両方の犬によく似合います！ ウールとアルパカ混のセーターは、天然繊維のかさばりが大きくエアポケットを防ぐため、最も暖かいです。 寒い日のお散歩やお出かけ時にお勧め。

・エクアドル産。ハンドメイド商品ですのでとっても暖かいです！ 8サイズご用意していますので、どんなサイズのワンちゃんにも対応。 サイズは画像の表を参考にしてください。

・南米の職人とのフェアトレード

CMR-X09MSY37C4

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。