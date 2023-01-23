『Chilly Dog ハンドメイド チャコールフェアアイルセーター おしゃれドッグアイテム ドッグアパレル Made in Ecuador【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 04分に出品され03月10日 03時 04分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Chilly Dog ハンドメイド チャコールフェアアイルセーター おしゃれドッグアイテム ドッグアパレル Made in Ecuador (XXS)
【商品説明】
・Chilly Dogは、オーガニック素材とEco-Friendlyを意識したアメリカ・ペンシルベニア州のドッグアイテムブランドです。
・こちらは、チャコールグレーのウールに美しい青と緑が入ったフェアアイルセーター。 このパターンは、オスとメスの両方の犬によく似合います！ ウールとアルパカ混のセーターは、天然繊維のかさばりが大きくエアポケットを防ぐため、最も暖かいです。 寒い日のお散歩やお出かけ時にお勧め。
・エクアドル産。ハンドメイド商品ですのでとっても暖かいです！ 8サイズご用意していますので、どんなサイズのワンちゃんにも対応。 サイズは画像の表を参考にしてください。
・南米の職人とのフェアトレード
CMR-X09MSY37C4
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8124円
112 入札履歴
終了
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