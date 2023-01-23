『リカちゃん ドレス LW-17 リカビジュードレスセット ストリートウォーク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 02時 49分に出品され05月12日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リカちゃん ドレス LW-17 リカビジュードレスセット ストリートウォーク



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 24.40 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。