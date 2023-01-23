STICKIT ゴルフバッグ メタルランディングパッド I メタルバッグクリップ 磁気ゴルフギア&アクセサリーを素早く簡単に使用 ゴルフバッ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。



【商品名】

STICKIT ゴルフバッグ メタルランディングパッド I メタルバッグクリップ 磁気ゴルフギア&アクセサリーを素早く簡単に使用 ゴルフバッ



【商品説明】

・ゴルフバッグ用磁気ゴルフギアランディングパッド ? 専用のSTICKITスポットとして設計されており、すべての磁気ゴルフギアとアクセサリーをゴルフバッグ上に置くのに便利です。 ? STICKIT磁気ゴルフタオルとSTICKIT磁気距離計ストラップとの完璧なペアリング。

・ユニバーサルフィットであらゆるゴルフバッグスタイルに対応 ? スライドしてあらゆるタイプのゴルフバッグの縁にぴったりフィットします ? スタッフ / スタンド / カート / ウォーキング ? 男性、女性、ジュニア、ユースバッグのサイズ



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。