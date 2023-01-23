『STICKIT ゴルフバッグ メタルランディングパッド I メタルバッグクリップ 磁気ゴルフギア&アクセサリーを素早く簡単に使用 ゴルフバッ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 19時 40分に出品され04月20日 19時 40分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
STICKIT ゴルフバッグ メタルランディングパッド I メタルバッグクリップ 磁気ゴルフギア&アクセサリーを素早く簡単に使用 ゴルフバッ
【商品説明】
・ゴルフバッグ用磁気ゴルフギアランディングパッド ? 専用のSTICKITスポットとして設計されており、すべての磁気ゴルフギアとアクセサリーをゴルフバッグ上に置くのに便利です。 ? STICKIT磁気ゴルフタオルとSTICKIT磁気距離計ストラップとの完璧なペアリング。
・ユニバーサルフィットであらゆるゴルフバッグスタイルに対応 ? スライドしてあらゆるタイプのゴルフバッグの縁にぴったりフィットします ? スタッフ / スタンド / カート / ウォーキング ? 男性、女性、ジュニア、ユースバッグのサイズ
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 11.00 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8124円
185 入札履歴
終了
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