『シマノ(SHIMANO) バスロッド ロッド バスワン XT ベイト 1610M-2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 22時 52分に出品され03月23日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「シマノ(SHIMANO)」より引用



【商品名】

シマノ(SHIMANO) バスロッド ロッド バスワン XT ベイト 1610M-2



【ブランド】

シマノ(SHIMANO)



【商品説明】

・仕舞寸法(cm):107.2

・先径(mm):1.6

・全長(m):2.08

・継数(本):2

・自重(g):120

・適合ライン ナイロン(lb):10-20

・適合ルアーウェイト(g):7-21



【商品カテゴリ】

バスロッド



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 110.01 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。