『シマノ(SHIMANO) バスロッド ロッド バスワン XT ベイト 1610M-2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 22時 52分に出品され03月23日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,124円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「シマノ(SHIMANO)」より引用
【商品名】
シマノ(SHIMANO) バスロッド ロッド バスワン XT ベイト 1610M-2
【ブランド】
シマノ(SHIMANO)
【商品説明】
・仕舞寸法(cm):107.2
・先径(mm):1.6
・全長(m):2.08
・継数(本):2
・自重(g):120
・適合ライン ナイロン(lb):10-20
・適合ルアーウェイト(g):7-21
【商品カテゴリ】
バスロッド
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 110.01 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8124円
480 入札履歴
終了
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