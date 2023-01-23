『1/20 グランプリコレクションＮｏ.４ Ｊ．Ｐ．Ｓ．Ｍｋ? ロータス７８【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 10分に出品され04月25日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,123円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 画像出典元：「タミヤ(TAMIYA)」より引用



【商品名】

1/20 グランプリコレクションＮｏ.４ Ｊ．Ｐ．Ｓ．Ｍｋ? ロータス７８



【ブランド】

タミヤ(TAMIYA)



【商品説明】

・1/20 プラモデルキット



【商品カテゴリ】

自動車の模型、プラモデル



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。