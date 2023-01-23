『1/20 グランプリコレクションＮｏ.４ Ｊ．Ｐ．Ｓ．Ｍｋ? ロータス７８【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 10分に出品され04月25日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,123円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「タミヤ(TAMIYA)」より引用
【商品名】
1/20 グランプリコレクションＮｏ.４ Ｊ．Ｐ．Ｓ．Ｍｋ? ロータス７８
【ブランド】
タミヤ(TAMIYA)
【商品説明】
・1/20 プラモデルキット
【商品カテゴリ】
自動車の模型、プラモデル
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8123円
82 入札履歴
終了
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