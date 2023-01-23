INCLAKE 化粧鏡 卓上ミラー 両面鏡 8インチ 10倍拡大鏡 360度回転 95%自然光再現 ledライト ３つ明るさモード メモリ機【年末の贈り物】

商品情報

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【商品名】

INCLAKE 化粧鏡 卓上ミラー 両面鏡 8インチ 10倍拡大鏡 360度回転 95%自然光再現 ledライト ３つ明るさモード メモリ機



【商品説明】

・【360回転設計＆角度調整可能＆角度固定可能】この化粧鏡は 360 度回転設計を採用しており、任意の角度に調整してマルチアングルの立体メイクを実現できます; シャフトの設定は任意の角度に固定できるため、簡単に化粧をすることができます。

・【8インチ高精細大鏡面＆両面鏡】8インチの高精細大鏡面は、最新の鋳造鏡技術を採用し、一体式回転設計で、色を偏らず、変形せず、顔をより全面的に、より細かく見せることができます。正面1:1の比率はハイビジョン鏡面を表示します; 裏面は10倍リアルな拡大、実倍率の光学原理



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 24.50 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 1.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。