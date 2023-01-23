『純缶ミニ3P サーモン入りまぐろ 195g(65g×3缶)×24個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 21分に出品され04月05日 01時 21分に終了予定です。即決価格は8,123円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

純缶ミニ3P サーモン入りまぐろ 195g(65g×3缶)×24個セット



【商品説明】

・ベース素材はまぐろ100％



【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 41.50 cm

重量 : 7.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。