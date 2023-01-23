『S.Yairi ヤイリ ウクレレギター (コンパクトギター) マホガニー材 YU-GT-01 ソフトケース付属【2024年最新】 』はヤフオクでから05月15日 11時 19分に出品され05月15日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,123円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
S.Yairi ヤイリ ウクレレギター (コンパクトギター) マホガニー材 YU-GT-01 ソフトケース付属
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 74.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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858 入札履歴
終了
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