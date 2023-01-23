『Fosi Audio BOX X3 5654W フォノ 真空管プリアンプ MMフォノグラフ用ターンテーブルプリアンプ Bluetooth 5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 05時 55分に出品され03月16日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,123円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Fosi Audio BOX X3 5654W フォノ 真空管プリアンプ MMフォノグラフ用ターンテーブルプリアンプ Bluetooth 5.0 ミニ ステレオ Hi-Fi プリアンプ ホームオーディオシステムに最適（電源付き）



商品コード：52054866135

型番：BOX-X3

カラー：黒



新世代 Bluetooth 5.0 JAN 5654W 真空管フォノプリアンプ。 Fosi Audio BOX X3 は、MM ターンテーブル プリアンプと Bluetooth 5.0 プリアンプの 2-in-1 プリアンプです。

真空管フォノプリアンプ。フォノ信号をより適切で管理しやすいライン レベルに変換して、MM ターンテーブルとホーム オーディオ スピーカー システム間のオーディオと音量を向上させます。

3.5MM ライン入力の Bluetooth 5.0 真空管プリアンプ。 BOX X3 は、スマートフォン/タブレット/コンピューターなどの最新のデバイスで動作し、レシーバーのペアリングを簡単に行