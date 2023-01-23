『ANON（アノン） 伊・バケッタレザー・L字ファスナー メンズ 二つ折り財布 (ブラウン) cav624【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 08時 10分に出品され04月30日 08時 10分に終了予定です。即決価格は8,122円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ANON（アノン） 伊・バケッタレザー・L字ファスナー メンズ 二つ折り財布 (ブラウン) cav624



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ANON（アノン）

伊・バケッタレザー・L字ファスナー

メンズ

二つ折り財布

(ブラウン)

cav624