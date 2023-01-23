BTMペットカート 小型犬 折りたたみ 3輪 ストッパー付き 折畳 組立簡単 工具不要 介護用 ドッグカート ペットバギー 犬 猫 小動物 ペット用品【お歳暮】

商品情報

適応犬種：超小型犬／小型犬 足踏みストッパー付きで、休憩や坂道でカートを止める際も安心！ 360度回転できる前輪、簡単操作できます。 飛び出し防止用リードや転倒防止用リストストラップ付き。 4面にメッシュの素材を採用し、通気性抜群。 ワンタッチ式で、簡単に折りたたむことができて大変便利です。 芝生や砂のある道やデコボコ道など様々な路面に対応できます。 カートの下に、手荷物入れ収納箱があり、散歩用グッズはここに収納できます。収納箱は取り外してもOK！ カート内部に飛び出し防止の「リードフック」2本があり、ペットの首輪やハーネスなどに装着してください。 保管の仕方 直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをお勧めします。